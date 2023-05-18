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Jpost: поставка Украине систем ПРО «Железный купол» не будет иметь никакого смысла

18 мая 2023 08:10
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Поставки израильской системы противоракетной обороны «Железный купол» в Украину не будут целесообразными по причине огромной территориальной площади страны и более продвинутых российских ракет, пишет РИА Новости со ссылкой на военного аналитика Джона Джереми Боба.

Он обращает внимание, что официальные лица Украины также признают неэффективность этого оборонительного средства из-за масштабов страны и более высокотехнологичных российских ракет. Джон Джереми Боб считает, что стране будет необходимо большое число таких систем, которых союзники попросту не имеют. Даже если Соединенные Штаты вынудят Израиль поставить Украине тактические системы противоракетной обороны, это не отразиться на характере боевых действий. Незначительное число «Железных куполов» из США не будут представлять ни тактической, ни символической ценности, подытожил военный аналитик.

В январе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривал вопрос о поставке «Железных куполов» в Украину, хотя ранее Израиль воздерживался от таких поставок.

# Оружие и боеприпасы

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