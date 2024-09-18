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Известна причина задержания Усика в Польше

18 сентября 2024 08:17
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В Польше задержан чемпион мира по боксу украинец Александр Усик. Причиной задержания называется – невменяемое состояние, пишет РИА Новости со ссылкой на ESPN.

По словам олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе депутата парламента Украины Жана Беленюка, инцидент произошел в Кракове. Далее супруга боксера Екатерина Усик сообщила, что спортсмен отпущен. А сам Усик охарактеризовал случившееся как недоразумение.

Сообщается, что, когда боксера задержали, он должен был сесть на рейс в Испанию. Усика и его тренера Сергея Лапина не допустили к посадке на борт после того, как сотрудник авиакомпании определил их состояние как неподходящее для полета.

# Международная политика

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