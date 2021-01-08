Прямой эфир

Извержение вулкана в Индонезии: остров Ява затянуло дымом, население массово эвакуируют

08 января 2021 15:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Массовая эвакуация в Индонезии. Из-за извержения вулкана Мерапи свои дома вынужденно покинули полтысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана в Индонезии: остров Ява затянуло дымом, население массово эвакуируют-1

Гора выпустила столб дыма и пепла на высоту 200 метров. Население призывают соблюдать меры предосторожности. За ситуацией следят сейсмологи.

Извержение вулкана в Индонезии: остров Ява затянуло дымом, население массово эвакуируют-4

Мерапи расположен на острове Ява и считается самым активным вулканом страны. В пределах 10 километров от горы проживают около 250 000 человек.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число случае коронавируса в мире превысило 88,5 млн, а количество умерших приближается к 2 млн
08 января 2021 11:59

Число случае коронавируса в мире превысило 88,5 млн, а количество умерших приближается к 2 млн

«Те, кто нарушил закон, за всё заплатят». Что говорит Трамп о беспорядках в Вашингтоне?
08 января 2021 11:49

«Те, кто нарушил закон, за всё заплатят». Что говорит Трамп о беспорядках в Вашингтоне?

Как православный мир встретил Рождество Христово? Вот что происходило в Вифлееме, России и Сербии
07 января 2021 18:25

Как православный мир встретил Рождество Христово? Вот что происходило в Вифлееме, России и Сербии