Извержение вулкана в Индонезии: остров Ява затянуло дымом, население массово эвакуируют

Новости Индонезии. Массовая эвакуация в Индонезии. Из-за извержения вулкана Мерапи свои дома вынужденно покинули полтысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Массовая эвакуация в Индонезии. Из-за извержения вулкана Мерапи свои дома вынужденно покинули полтысячи жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гора выпустила столб дыма и пепла на высоту 200 метров. Население призывают соблюдать меры предосторожности. За ситуацией следят сейсмологи.
Мерапи расположен на острове Ява и считается самым активным вулканом страны. В пределах 10 километров от горы проживают около 250 000 человек.