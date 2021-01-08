Число случае коронавируса в мире превысило 88,5 млн, а количество умерших приближается к 2 млн

Пандемия преодолела новый рубеж. Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 88,5 миллиона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество умерших приближается к 2 миллионам. Из-за сложной эпидситуации многие страны прибегают к новым ограничениям в надежде найти таким образом спасение.

Усиленный карантин с 8 января ввели в Украине. Закрыто все: школы, университеты, развлекательные заведения и рынки. Под запретом массовые мероприятия, а торговым центрам разрешено продавать лишь предметы первой необходимости. Благодаря введенным ограничениям украинские власти рассчитывают вдвое сократить число новых случаев.

В Латвии в рамках борьбы с пандемией ввели комендантский час выходного дня. Новые меры будут действовать с 15 по 17, а также с 22 по 24 января.

Во Франции подобный запрет решили продлить еще почти на две недели. Жители не могут покидать свои дома с 20:00 до 06:00.