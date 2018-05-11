Извержение вулкана на острове Ява могло быть спровоцировано перегревом грунтовых вод

Новости Индонезии. На индонезийском острове Ява объявлена эвакуация из-за активности вулкана Мерапи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. На индонезийском острове Ява объявлена эвакуация из-за активности вулкана Мерапи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Территорию в радиусе 5 километров от кратера должны покинуть местные и туристы. Огнедышащая гора выбрасывает столбы вулканического пепла, что создает опасность для авиации.
В связи с этим было принято решение временно закрыть находящийся на острове аэропорт. Вероятнее всего извержение спровоцировано перегревом грунтовых вод.