Прямой эфир

Извержение вулкана на острове Ява могло быть спровоцировано перегревом грунтовых вод

11 мая 2018 09:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. На индонезийском острове Ява объявлена эвакуация из-за активности вулкана Мерапи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Извержение вулкана на острове Ява могло быть спровоцировано перегревом грунтовых вод-1

Территорию в радиусе 5 километров от кратера должны покинуть местные и туристы. Огнедышащая гора выбрасывает столбы вулканического пепла, что создает опасность для авиации.

Извержение вулкана на острове Ява могло быть спровоцировано перегревом грунтовых вод-4

В связи с этим было принято решение временно закрыть находящийся на острове аэропорт. Вероятнее всего извержение спровоцировано перегревом грунтовых вод.

# Извержение вулкана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в Китае: три провинции ушли под воду, пострадали 70 тысяч граждан
11 мая 2018 09:17

Наводнение в Китае: три провинции ушли под воду, пострадали 70 тысяч граждан

Трамп намерен добиться возможности посетить военные базы Ирана
11 мая 2018 07:45

Трамп намерен добиться возможности посетить военные базы Ирана

В Индии вторая за неделю песчаная буря: погибли как минимум 12 человек
11 мая 2018 07:12

В Индии вторая за неделю песчаная буря: погибли как минимум 12 человек