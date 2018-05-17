Извержение вулкана на Гавайях может в любой момент усилиться: объявлен красный уровень опасности

Новости США. На Гавайях из-за извержения вулкана Килауэа объявлен наивысший – «красный» – уровень тревоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. На Гавайях из-за извержения вулкана Килауэа объявлен наивысший – «красный» – уровень тревоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сообщается, что его активность в любое время может усилиться, не исключены новые выбросы и взрывы у кратера, а также в районах вулканических трещин.
Килауэа начал извергаться еще в начале мая. Этот процесс сопровождался мощным землетрясением. Огонь уже уничтожил десятки домов, множество дорог перекрыты потоками лавы. Из зоны стихийного бедствия эвакуированы около 10 тысяч человек.