Извержение вулкана на Гавайях может в любой момент усилиться: объявлен красный уровень опасности

Новости США. На Гавайях из-за извержения вулкана Килауэа объявлен наивысший – «красный» – уровень тревоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сообщается, что его активность в любое время может усилиться, не исключены новые выбросы и взрывы у кратера, а также в районах вулканических трещин.