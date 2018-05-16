В ответ на действия США посол Палестины покинул Америку

Новости мира. Внимание мировой общественности по-прежнему приковано к конфликту на Ближнем Востоке. К прекращению насилия на Святой Земле стороны призвал Папа римский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 мая палестино-израильский конфликт обсудили на заседании Совбеза ООН, однако каких-либо результатов эта встреча не принесла. Представители США, Палестины и Израиля обвинили друг друга в гибели мирных жителей и покинули заседание, так и не выслушав позицию ни одной из сторон.