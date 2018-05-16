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В ответ на действия США посол Палестины покинул Америку

16 мая 2018 17:35
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Новости мира. Внимание мировой общественности по-прежнему приковано к конфликту на Ближнем Востоке. К прекращению насилия на Святой Земле стороны призвал Папа римский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ на действия США посол Палестины покинул Америку-1

15 мая палестино-израильский конфликт обсудили на заседании Совбеза ООН, однако каких-либо результатов эта встреча не принесла. Представители США, Палестины и Израиля обвинили друг друга в гибели мирных жителей и покинули заседание, так и не выслушав позицию ни одной из сторон.

В ответ на действия США посол Палестины покинул Америку-4

Во многих государствах в ответ на действия американского лидера вспыхнули протесты. Анкара отозвала дипломатов из США и Израиля. Посол Палестины 16 мая также покинул Америку. Вслед за американцами посольство в Иерусалиме сегодня открыла Гватемала (подробнее здесь).

# Международная политика # Фотофакт

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