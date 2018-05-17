В доме террористов-смертников из Индонезии нашли 54 бомбы

Новости Индонезии. В доме исполнителя терактов в Индонезии оказался целый склад со взрывчаткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

54 самодельные бомбы были найдены в ходе антитеррористической операции. Напоминаем, что в 13 мая около церквей и здания полиции города Сурабая прогремела целая серия взрывов. В результате инцидента погибли 15 мирных жителей, а также 13 террористов-смертников. Более 50 человек получили ранения.