Прямой эфир

В Сан-Паулу из-за непогоды приостановили движение поездов

20 февраля 2024 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ливни обрушились на крупнейший город Бразилии. В Сан-Паулу они стали причиной наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сан-Паулу из-за непогоды приостановили движение поездов-1

Первые подтопления отмечены всего через 10 минут после начала разгула стихии, которую сопровождал сильный ветер. К вечеру экстренные службы получили множество обращений. В основном они связаны с падением деревьев, они заблокировали проезд по трассам и железной дороге. Движение поездов приостановили.

# Природные катаклизмы # Новости Бразилии

Другие новости рубрики

Все новости
Ситуацию в Красном море возьмут под постоянный контроль
20 февраля 2024 06:21

Ситуацию в Красном море возьмут под постоянный контроль

Сотрудники немецкой авиакомпании снова объявили забастовку
19 февраля 2024 18:09

Сотрудники немецкой авиакомпании снова объявили забастовку

Песков: у России и Армении противоположные взгляды на Украину
19 февраля 2024 14:47

Песков: у России и Армении противоположные взгляды на Украину