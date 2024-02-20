В Сан-Паулу из-за непогоды приостановили движение поездов

Ливни обрушились на крупнейший город Бразилии. В Сан-Паулу они стали причиной наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые подтопления отмечены всего через 10 минут после начала разгула стихии, которую сопровождал сильный ветер. К вечеру экстренные службы получили множество обращений. В основном они связаны с падением деревьев, они заблокировали проезд по трассам и железной дороге. Движение поездов приостановили.