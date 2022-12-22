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Израильский Санта начал бесплатно развозить новогодние деревья

22 декабря 2022 12:33
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Новости Израиля. В Иерусалиме сегодня новогодние деревья подвезли обладателям. Причем сделал это Исса Кассисие, так называют Санта Клауса в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильский Санта начал бесплатно развозить новогодние деревья-1

Несмотря на то, что это еврейское государство со своими праздниками, в нем с уважением относятся к обычаям всех этнических групп и религий. Кипарисы в кадках представителям христианских общин, церквям, монастырям и посольствам, а также аккредитованным в Израиле иностранным журналистам предоставляются бесплатно.

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# Новый год # Фотофакт

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