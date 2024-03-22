Уровень рождаемости в Германии упал до минимального за последние 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Федерального института динамики населения, в последние годы показатели стали критическими для национальной безопасности страны. В немецких семьях наблюдается тенденция уменьшения количества детей. Люди предпочитают заводить максимум двоих. Обусловлено это рецессией в экономике, высокой инфляцией и плохими условиями труда.