Израильская армия заявила, что контролирует все населенные пункты на юге страны

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) восстановила контроль над территорией всех израильских населенных пунктов, прилегающих к границе с сектором Газа, но в некоторых районах до сих пор могут присутствовать палестинские боевики. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бригадного генерала ЦАХАЛа Даниэля Хаггари, продолжается эвакуация населения. Он также сообщил, что в приграничных районах Израиля в настоящий момент нет боевых столкновений.

Хаггари упомянул, что за двое суток боевики ХАМАС запустили по Израилю порядка 4 тыс. ракет. Он также сообщил, что 15 из 24 поселений на территории границ уже эвакуировано, а в ближайшие сутки будет продолжаться эвакуация остальных. Он также добавил, что город Сдерот не относится к числу этих поселений.