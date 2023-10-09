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Израильская армия заявила, что контролирует все населенные пункты на юге страны

09 октября 2023 10:24
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ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) восстановила контроль над территорией всех израильских населенных пунктов, прилегающих к границе с сектором Газа, но в некоторых районах до сих пор могут присутствовать палестинские боевики. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам бригадного генерала ЦАХАЛа Даниэля Хаггари, продолжается эвакуация населения. Он также сообщил, что в приграничных районах Израиля в настоящий момент нет боевых столкновений.

Хаггари упомянул, что за двое суток боевики ХАМАС запустили по Израилю порядка 4 тыс. ракет. Он также сообщил, что 15 из 24 поселений на территории границ уже эвакуировано, а в ближайшие сутки будет продолжаться эвакуация остальных. Он также добавил, что город Сдерот не относится к числу этих поселений.

# Международная политика

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