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США отправили свой самый дорогой авианосец ближе к Израилю

09 октября 2023 10:07
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В связи с нападением ХАМАС на Израиль США усилили свои военные позиции в Восточном Средиземноморье, отправив туда ударную авианосную группу «Джеральд Форд» и усилив авиационные подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе ракетного обстрела Израиля из сектора Газа погибло более 700 мирных жителей, 2 243 человека получили ранения. В ответ на это Израиль приступил к операции «Железные мечи» и ввел военное положение. При этом Россия призвала обе стороны к прекращению огня и возврату за стол переговорного процесса.
 

# Международная политика

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