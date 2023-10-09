США отправили свой самый дорогой авианосец ближе к Израилю

В связи с нападением ХАМАС на Израиль США усилили свои военные позиции в Восточном Средиземноморье, отправив туда ударную авианосную группу «Джеральд Форд» и усилив авиационные подразделения. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе ракетного обстрела Израиля из сектора Газа погибло более 700 мирных жителей, 2 243 человека получили ранения. В ответ на это Израиль приступил к операции «Железные мечи» и ввел военное положение. При этом Россия призвала обе стороны к прекращению огня и возврату за стол переговорного процесса.

