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Боррель: события в США ставят под угрозу финансирование Украины

09 октября 2023 09:55
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Недавние события в США ставят вопросы о финансировании Украины. Об этом сообщает РИА Новости. Республиканцы в конгрессе утвердили временный бюджет, однако без средств на Украину.

При этом президент США Джо Байден уверил, что помощь Киеву будет продолжена. Однако руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что это порождает неясность в отношении будущего финансирования Украины со стороны Америки. Боррель выразил надежду, что ЕС сможет откорректировать свой бюджет, включив в него ассигнования на Украину. Общий объем помощи Европейского союза Украине на 2023 год составляет 18 млрд евро.

# Международная политика # Жозеп Боррель # Джо Байден

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