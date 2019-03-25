В Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена

Новости Индонезии. Новая транспортная система поможет решить проблему серьезных пробок в столице страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индонезии. Новая транспортная система поможет решить проблему серьезных пробок в столице страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая линия метро связала густонаселенные районы Джакарты с центральной частью города. Прокладка подземного транспорта длилась почти шесть лет. Всю неделю поездки на метро будут бесплатными.
А с 1 апреля билет будет стоить 0,7$ (70 американских центов). В белорусской валюте это примерно 1 рубль 50 копеек. Вторая фаза строительства метро в Индонезии начнётся в следующем году.