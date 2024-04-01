Израиль захлестнули антиправительственные протесты – людей разгоняли водомётами

Израиль захлестнули крупнейшие антиправительственные протесты с начала конфликта в секторе Газа. Люди, недовольные политикой премьер-министра Нетаньяху, выходят на митинги по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Иерусалиме мирные манифестации переросли в беспорядки и завершились столкновениями с правоохранителями. Демонстранты требуют от властей заключения перемирия с ХАМАС и прекращения боевых действий в регионе. Митингующие перекрыли подступы к зданию парламента и разожгли костры, после чего в воздух полетели красные сигнальные ракеты. В итоге протесты завершились разгонами с применением водометов и дубинок.