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Израиль захлестнули антиправительственные протесты – людей разгоняли водомётами

01 апреля 2024 18:47
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Израиль захлестнули крупнейшие антиправительственные протесты с начала конфликта в секторе Газа. Люди, недовольные политикой премьер-министра Нетаньяху, выходят на митинги по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль захлестнули антиправительственные протесты – людей разгоняли водомётами-1

Так, в Иерусалиме мирные манифестации переросли в беспорядки и завершились столкновениями с правоохранителями. Демонстранты требуют от властей заключения перемирия с ХАМАС и прекращения боевых действий в регионе. Митингующие перекрыли подступы к зданию парламента и разожгли костры, после чего в воздух полетели красные сигнальные ракеты. В итоге протесты завершились разгонами с применением водометов и дубинок.

Израиль захлестнули антиправительственные протесты – людей разгоняли водомётами-4

В то же время в израильском обществе идут споры об обязательной службе ортодоксальных евреев. Согласно новому закону, их освобождают от воинской повинности, что не устраивает многих. Например, такое решение Нетаньяху не поддержали глава минобороны и Центробанк, так как проект нанесет ущерб для экономики и обороноспособности Израиля. Как предполагают эксперты, такие кардинальные разногласия могут привести к досрочным парламентским выборам в стране и избранию нового правительства.

# Акции протеста # Новости Израиля

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