Прокуратура ЕС проводит проверку в отношении Урсулы фон дер Ляйен

Европейская прокуратура (EPPO) проводит проверку по факту вероятных нарушений в ходе проведения переговоров между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой компании Pfizer Альбертом Бурлой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Politico.

Отмечатеся, что правонарушения могут касаться контрактов на поставки вакцин COVID-19 компании Pfizer.

Несколько стран Евросоюза, включая Польшу и Венгрию, поддержали жалобу на фон дер Ляйен, поданную в бельгийский суд в связи с недоступностью ее текстовых сообщений с Бурлой. Изначально подавший жалобу бельгийский лоббист Фредерик Бальдан обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий, уничтожении документов и коррупции.

В ходе расследования EPPO может изъять телефоны и важные материалы из офисов Европейской комиссии и европейских стран.