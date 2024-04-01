Турецкая авиакомпания отменила полёты по маршруту Минск – Стамбул

Причина – запрет на использование европейского воздушного пространства. Белорусских туристов, у которых были билеты на самолеты этой компании, уже вывозят из Турции другие авиаперевозчики. Перелеты в направлении Стамбула не прекращаются. Например, «Белавиа» летает туда ежедневно.