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Турецкая авиакомпания отменила полёты по маршруту Минск – Стамбул

01 апреля 2024 18:45
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Турецкая авиакомпания Southwind Airlines отменила полеты по маршруту Минск – Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турецкая авиакомпания отменила полёты по маршруту Минск – Стамбул-1

Причина – запрет на использование европейского воздушного пространства. Белорусских туристов, у которых были билеты на самолеты этой компании, уже вывозят из Турции другие авиаперевозчики. Перелеты в направлении Стамбула не прекращаются. Например, «Белавиа» летает туда ежедневно.

# Авиасообщение

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