Турецкая авиакомпания отменила полёты по маршруту Минск – Стамбул

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines отменила полеты по маршруту Минск – Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines отменила полеты по маршруту Минск – Стамбул, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – запрет на использование европейского воздушного пространства. Белорусских туристов, у которых были билеты на самолеты этой компании, уже вывозят из Турции другие авиаперевозчики. Перелеты в направлении Стамбула не прекращаются. Например, «Белавиа» летает туда ежедневно.