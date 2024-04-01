Нетаньяху освобождает от призыва на службу ультраортодоксальных евреев

В израильском обществе растет напряженность из-за очередного законопроекта премьер-министра. Он освобождает от призыва на службу ультраортодоксальных евреев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не все согласны с таким решением Нетаньяху. Более того, критику оно встретило и в политических кругах. Министр обороны Израиля также не поддержал распоряжение премьера. Против высказался и центральный банк Израиля. Там отмечают, что вступление проекта в силу нанесет ущерб для государственной экономики. Эксперты в свою очередь считают, что разногласия по этому вопросу могут привести даже к досрочным выборам правительства. А вот митинги на улицах – это сегодняшняя реакция общественности.

Израиль погряз в народных демонстрациях. Этой ночью жители страны призывали правительство заключить соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освободить заложников, которых удерживает ХАМАС. Акция стала самой масштабной с начала ближневосточного конфликта. Ее участники раскритиковали действия премьера и обвинили его во всех бедах государства.

Впрочем, сам Нетаньяху сейчас действительно занят своими делами. 1 апреля ему провели операцию по удалению грыжи. Политик уже пришел в себя после анестезии и начинает восстанавливаться.