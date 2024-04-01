По меньшей мере 16 человек задержали на антиправительственных протестах в Тель-Авиве. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на полицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи израильтян вышли на улицы с требованием проведения досрочных выборов и немедленного заключения сделки по освобождению заложников, которых около полугода удерживают в секторе Газа.

С октября в регионе продолжаются боевые действия между израильскими войсками и палестинскими формированиями. В последние недели стороны отходят от планов вести переговоры о прекращении огня и обмене заложниками, что усугубляет конфликт. Ранее Израиль заявил о полной блокаде сектора Газа и стал обстреливать анклав, а также отдельные районы Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.