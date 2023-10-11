Израиль подвергается массированному обстрелу «Хезболлой»

По всему Израилю сейчас звучат сирены тревоги. Страна подвергается массированному обстрелу. С севера летят ракеты, запущенные с Ливанской территории группировкой «Хезболла», а юг атакуют из сектора Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская армия наносит ответные удары. Сейчас все ее силы направлены на подготовку крупномасштабного наступления на Газу. К границе переброшены более 300 тысяч военных, подтягивается бронетехника и артиллерия. Армейское командование выпустило предупреждение населению отказаться от посещения Газы. Министерство обороны Израиля пообещало, что сравняет район с землей.

Ситуация в Газе с каждым часом становится все критичнее. Там из-за израильской блокады по-прежнему нет электричества, воды, а запасов топлива осталось на несколько часов. Министерство иностранных дел Палестины заявило, что с субботы в результате израильских ударов разрушено более 22,5 тысячи жилых домов и 10 медицинских учреждений, повреждено 48 школ. С каждым часом растет число жертв конфликта. Оно уже превысило 2 тысячи.

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