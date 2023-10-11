Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны. Сейчас к границе стянуты около 300 тысяч военнослужащих, перебрасывается техника и артиллерия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обмениваются ракетными ударами. ЦАХАЛ продолжает вести массированный обстрел Газы. Только за минувшую ночь атакованы более 80 объектов ХАМАС. Палестина обвинила израильскую армию в применении запрещенных фосфорных бомб. За несколько дней (по сообщению местных властей), уничтожено более 1 000 зданий и 16 школ.