Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны. Сейчас к границе стянуты около 300 тысяч военнослужащих, перебрасывается техника и артиллерия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль переходит к полномасштабному наступлению на сектор Газа. Об этом заявил министр обороны. Сейчас к границе стянуты около 300 тысяч военнослужащих, перебрасывается техника и артиллерия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стороны обмениваются ракетными ударами. ЦАХАЛ продолжает вести массированный обстрел Газы. Только за минувшую ночь атакованы более 80 объектов ХАМАС. Палестина обвинила израильскую армию в применении запрещенных фосфорных бомб. За несколько дней (по сообщению местных властей), уничтожено более 1 000 зданий и 16 школ.
Свои дома вынуждены были покинуть свыше 260 тысяч человек и, по данным ООН, это число будет расти. В секторе Газа возник гуманитарный кризис. Из-за блокады там нет воды, топлива и электричества, заканчиваются лекарства. Общее число жертв палестино-израильского конфликта превысило 2 тысячи.