Израильская армия атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля атаковала дом командующего военным крылом ХАМАС в секторе Газа. Убиты его ближайшие родственники, сообщают информагентства. Ночью израильские истребители нанесли удары по более чем 200 целям в секторе Газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 264 тысячи человек в Газе были вынуждены покинуть дома с начала эскалации палестино-израильского конфликта. Такие данные управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Массовое перемещение продолжалось в течение последних суток. В организации прогнозируют, что число перемещенных лиц будет расти. Ракетной атаке из сектора Газа Израиль подвергся в прошлую субботу утром. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Число жертв и пострадавших растет.