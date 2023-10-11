Израильские военные ошибочно открыли огонь друг по другу

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, авиация ЦАХАЛ в ночь со вторника на среду поразила более 70 целей в районе, где, по информации израильских военных, ХАМАС готовил большинство терактов против израильтян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, поражена инфраструктура. ЦАХАЛ сообщил, что подобные удары по объектам ХАМАСА продолжатся. Накануне же неразбериха и противоречивые сообщения о проникших на территорию Израиля палестинских боевиках стали причиной перестрелки между израильтянами в городе Ашдод. Правоохранители и военные ошибочно приняли друг друга за боевиков и открыли огонь. В результате несколько человек получили ранения и госпитализированы.