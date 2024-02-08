Такер Карлсон улетел из РФ после интервью с Путиным

Журналист США Такер Карлсон, который встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, уже улетел из России, как сообщают пользователи социальных сетей. Об этом пишет ТАСС. Американец был замечен на ночном рейсе из Москвы в Белград.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил факт встречи Карлсона с Путиным, а сам Карлсон объявил о публикации интервью на своем сайте 9 февраля. Также американский журналист заявил о своем желании встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, назвав его предыдущие беседы с американскими СМИ пропагандистскими.