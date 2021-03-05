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Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей

05 марта 2021 09:43
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Израиль объявил о победе над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя борьба с пандемией еще продолжается, там уже вакцинированы около 90 % жителей.

Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей-1

По словам премьера Биньямина Нетаньяху, до конца месяца сделать прививки намерены всему взрослому населению, а уже в апреле страна сможет открыть границы. 

Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей-4

Между тем эпидобстановка в ряде государств остается сложной. Так, Венгрия на фоне третьей волны эпидемии закрывает на две недели практически все магазины, а детские сады и школы на целый месяц. Меры начнут действовать с 8 марта.   

Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей-7

Во Франции планируют ввести карантин выходного дня. Ограничения коснутся отдельных регионов страны.

Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей-10

В Германии тем временем до 30 июня продлили режим национальной эпидемии. Благодаря этому, правительство сможет вводить или продлевать какие-либо меры без специальных санкций парламента и палаты федеральных земель.

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# Коронавирус # Биньямин Нетаньяху # Фотофакт

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