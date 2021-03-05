Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей

Израиль объявил о победе над коронавирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя борьба с пандемией еще продолжается, там уже вакцинированы около 90 % жителей.

По словам премьера Биньямина Нетаньяху, до конца месяца сделать прививки намерены всему взрослому населению, а уже в апреле страна сможет открыть границы.

Между тем эпидобстановка в ряде государств остается сложной. Так, Венгрия на фоне третьей волны эпидемии закрывает на две недели практически все магазины, а детские сады и школы на целый месяц. Меры начнут действовать с 8 марта.