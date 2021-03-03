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В Европе фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом

03 марта 2021 18:07
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В Европе фиксируют значительный рост заболеваемости COVID-19. Обеспокоенность по этому поводу выразили во Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом -1

Согласно данным ведомства, четыре из десяти стран мира с наибольшим числом случаев заражения, которые выявлены за 2 марта, находятся в европейском регионе.

В Европе фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом -4

Сложная эпидобстановка наблюдается также в Бразилии. Система здравоохранения страны на грани коллапса. Зафиксирован рекордный суточный показатель смертности – умерли 1640 жителей.

В Европе фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом -7

Рост числа зараженных наблюдается в Польше и Украине. А в Швеции заявили уже о третьей волне инфекции.

В Европе фиксируется значительный рост заболеваемости коронавирусом -10

В Эстонии между тем вводят масштабные карантинные меры. Они будут действовать с 6 по 28 марта и затронут заведения общепита, а также торговые центры.

# Коронавирус # Фотофакт

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