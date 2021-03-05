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Риск больших волн сохраняется. Жителей прибрежных районов Новой Зеландии призывают эвакуироваться

05 марта 2021 08:48
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Новости Новой Зеландии. У берегов Новой Зеландии после мощных землетрясений зафиксировали более 20 афтершоков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна оказалась в эпицентре природного катаклизма. Из-за серии подземных толчков магнитудой до 8 баллов специалисты объявили угрозу цунами. Рекомендации об эвакуации получили тысячи жителей. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Люди перебирались с прибрежных районов на возвышенности. Домой новозеландцы смогли вернуться лишь спустя несколько часов.

Риск больших волн сохраняется. Жителей прибрежных районов Новой Зеландии призывают эвакуироваться-1

Угроза цунами миновала, однако риск больших волн сохраняется. Покинуть прибрежные районы призвали жителей еще нескольких островных государств в Тихом океане, среди них – Вануату и Тонга.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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