Риск больших волн сохраняется. Жителей прибрежных районов Новой Зеландии призывают эвакуироваться

Новости Новой Зеландии. У берегов Новой Зеландии после мощных землетрясений зафиксировали более 20 афтершоков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страна оказалась в эпицентре природного катаклизма. Из-за серии подземных толчков магнитудой до 8 баллов специалисты объявили угрозу цунами. Рекомендации об эвакуации получили тысячи жителей. На дорогах образовались многокилометровые пробки. Люди перебирались с прибрежных районов на возвышенности. Домой новозеландцы смогли вернуться лишь спустя несколько часов.