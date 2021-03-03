Новости Израиля. Электронный браслет вместо карантина: в Израиле тестируют пилотный проект для прибывающих из-за границы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первую партию гаджетов получили пассажиры, прилетевшие из Германии. Благодаря этому устройству, в комплекте с которым идет мобильный телефон, можно отслеживать местонахождение человека. Теперь возвращающиеся на родину израильтяне могут выбрать: изолироваться дома, надев браслет, или проходить принудительный двухнедельный карантин в гостинице. Правда, услуга не бесплатная: за технику придется внести почти 450 долларов залога.