Прямой эфир

Электронный браслет вместо карантина? В Израиле тестируют пилотный проект

03 марта 2021 14:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Израиля. Электронный браслет вместо карантина: в Израиле тестируют пилотный проект для прибывающих из-за границы граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Электронный браслет вместо карантина? В Израиле тестируют пилотный проект-1

Первую партию гаджетов получили пассажиры, прилетевшие из Германии. Благодаря этому устройству, в комплекте с которым идет мобильный телефон, можно отслеживать местонахождение человека. Теперь возвращающиеся на родину израильтяне могут выбрать: изолироваться дома, надев браслет, или проходить принудительный двухнедельный карантин в гостинице. Правда, услуга не бесплатная: за технику придется внести почти 450 долларов залога.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У центра тестирования на коронавирус в Нидерландах прогремел взрыв
03 марта 2021 13:45

У центра тестирования на коронавирус в Нидерландах прогремел взрыв

Протесты в США: обеспечивать порядок будут правоохранители и бойцы Нацгвардии
03 марта 2021 13:34

Протесты в США: обеспечивать порядок будут правоохранители и бойцы Нацгвардии

Шокирующие кадры из России: в Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль
03 марта 2021 13:31

Шокирующие кадры из России: в Тверской области водонапорная башня рухнула на автомобиль