Израиль не намерен выводить свои войска из Газы и освобождать заложников – Нетаньяху
Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем. Об этом заявил премьер еврейского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он также отметил, что военная операция в анклаве будет идти до полной победы. Так Нетаньяху прокомментировал сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС.
Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:
Я слышу заявления о разного рода сделках, поэтому хочу прояснить: мы не завершим эту войну, пока не достигнем всех ее целей.
В Израиле официально признали, что военные используют метод затапливания туннелей ХАМАС в секторе Газа. Армия страны планирует заполнить водой всю региональную сеть длиной в 500 километров. Не прекращаются и авиаудары по анклаву. В том числе по домам, многие из которых уже пустуют.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в начале октября. С тех пор его жертвами с обеих сторон стали свыше 28 тысяч человек. Примерно в три раза больше жителей получили ранения.