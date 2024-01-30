Израиль не намерен выводить свои войска из Газы и освобождать заложников – Нетаньяху

Израиль не намерен выводить свои войска из сектора Газа и не будет освобождать тысячи палестинцев из тюрем. Об этом заявил премьер еврейского государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он также отметил, что военная операция в анклаве будет идти до полной победы. Так Нетаньяху прокомментировал сообщения о возможности новой сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС.