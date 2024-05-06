Израиль настоятельно призвал жителей эвакуироваться из Рафаха

Израильские военные настоятельно просят жителей восточных кварталов Рафаха в Газе покинуть свои дома перед предстоящим наступлением. Об этом пишет РИА Новости.

Это стало следствием массированного ракетного обстрела Израиля в 2023 году и последующего вторжения боевиков ХАМАС в приграничные районы. Тогда Израиль начал операцию «Железные мечи» и заявил о полной блокаде сектора Газа.

Теперь Газа разделена на две части, и Израиль готовится к проведению сухопутной операции в Рафахе.

Министерство иностранных дел России требует прекратить боевые действия и добиться урегулирования обстановки по формуле ООН с созданием Палестинского государства в пределах границ 1967 года.