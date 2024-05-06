Прямой эфир

Более 70 человек стали жертвами масштабных наводнений в Бразилии

06 мая 2024 06:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более чем до 70 выросло количество жертв наводнений на юге Бразилии. Свыше сотни человек считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 70 человек стали жертвами масштабных наводнений в Бразилии-1

От стихии пострадали почти полмиллиона жителей, 32 тысячи были вынуждены покинуть свои дома. Вода затопила 170 городов, разрушила дороги и мосты. Из-за оползней частично обрушилась плотина одной из гидроэлектростанций. Закрыт международный аэропорт. Спасателям до сих пор не удается добраться до некоторых пострадавших районов. Власти назвали это наводнение одним из самых разрушительных в истории.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Контингент НАТО могут надолго оставить в Сувалковском коридоре
06 мая 2024 06:43

Контингент НАТО могут надолго оставить в Сувалковском коридоре

Правительство Финляндии объявило о мерах жёсткой экономии
06 мая 2024 06:38

Правительство Финляндии объявило о мерах жёсткой экономии

Папа Римский поедет на конференцию в Швейцарию, если Россию пригласят
06 мая 2024 06:30

Папа Римский поедет на конференцию в Швейцарию, если Россию пригласят

Бывший глава МВД Украины Аваков объявлен в розыск в РФ
06 мая 2024 06:22

Бывший глава МВД Украины Аваков объявлен в розыск в РФ

В Конгрессе США заявили о готовности вмешаться в украинский конфликт
06 мая 2024 06:13

В Конгрессе США заявили о готовности вмешаться в украинский конфликт

Драган Станоевич: к нам с Запада идут законы, которые уничтожают семью, культуру, традиции
05 мая 2024 19:50

Драган Станоевич: к нам с Запада идут законы, которые уничтожают семью, культуру, традиции

Марсель де Грааф: на ближайших выборах голосуйте против ЕС! Они только провозглашают мир
05 мая 2024 19:44

Марсель де Грааф: на ближайших выборах голосуйте против ЕС! Они только провозглашают мир

Алексей Комов: Запад пошёл не по тому пути, его общество движется к апокалиптическому сценарию
05 мая 2024 19:37

Алексей Комов: Запад пошёл не по тому пути, его общество движется к апокалиптическому сценарию

Пропалестинские акции протеста могут стоить Байдену победы на выборах в США
05 мая 2024 17:05

Пропалестинские акции протеста могут стоить Байдену победы на выборах в США

Си Цзиньпин хочет вбить клин между США и Европой? Эксперты рассуждают о целях турне
05 мая 2024 16:59

Си Цзиньпин хочет вбить клин между США и Европой? Эксперты рассуждают о целях турне

Моя собака сейчас призывного возраста – украинцы высмеивают в соцсетях ужесточение мобилизации
05 мая 2024 16:46

Моя собака сейчас призывного возраста – украинцы высмеивают в соцсетях ужесточение мобилизации

Repubblica: У НАТО есть две «красные линии» в конфликте в Украине
05 мая 2024 09:44

Repubblica: У НАТО есть две «красные линии» в конфликте в Украине