Более 70 человек стали жертвами масштабных наводнений в Бразилии

Более чем до 70 выросло количество жертв наводнений на юге Бразилии. Свыше сотни человек считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От стихии пострадали почти полмиллиона жителей, 32 тысячи были вынуждены покинуть свои дома. Вода затопила 170 городов, разрушила дороги и мосты. Из-за оползней частично обрушилась плотина одной из гидроэлектростанций. Закрыт международный аэропорт. Спасателям до сих пор не удается добраться до некоторых пострадавших районов. Власти назвали это наводнение одним из самых разрушительных в истории.