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Контингент НАТО могут надолго оставить в Сувалковском коридоре

06 мая 2024 06:43
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Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник не исключил, что натовский военный контингент, развернутый для проведения учений в Сувалкском коридоре, может задержаться там надолго. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Это заявление было озвучено на фоне проходящих в Литве военных учений при участии Польши, США и Португалии. 

Алейник подчеркнул, что эти опасения «имеют под собой очевидную основу».

В качестве примера глава МИД Беларуси привел заявление американского генерала о том, что часть войск, временно находящихся в Литве, останется там на постоянной основе. Также было отмечено, что польский министр иностранных дел призвал к созданию тяжелой бригады для оперативного ответа на ситуации в соседних странах.

# Международная политика

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