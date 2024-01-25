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Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о 30-дневном перемирии

25 января 2024 13:55
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Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о 30-дневном перемирии. Оно также подразумевает взаимный обмен пленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о 30-дневном перемирии-1

Когда соглашение вступит в силу, пока неизвестно. Процесс тормозят разногласия сторон по поводу условий приостановки боевых действий. ХАМАС требует предоставить гарантии дальнейшего постоянного прекращения огня прежде, чем группировка согласится на временное перемирие и освобождение заложников. Израиль настаивает на поэтапном процессе, обсуждая условия постепенного обмена пленными. Стороны продолжат искать компромисс при посредничестве ряда государств.

Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о 30-дневном перемирии-4

Эйлон Леви, официальный представитель правительства Израиля:
Катар поддерживает тесные контакты с террористической организацией ХАМАС. Поэтому Израиль работает с Кaтаром в качестве посредника. Конечно, мы полностью осознаем существующие сложности в этом вопросе.

Стоит отметить, что переговоры проходят на фоне того, что Израиль продолжает наступление в главном городе на юге Газы Хан-Юнисе.

# Палестина-Израиль

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