Израиль и ХАМАС достигли предварительного соглашения о 30-дневном перемирии. Оно также подразумевает взаимный обмен пленными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда соглашение вступит в силу, пока неизвестно. Процесс тормозят разногласия сторон по поводу условий приостановки боевых действий. ХАМАС требует предоставить гарантии дальнейшего постоянного прекращения огня прежде, чем группировка согласится на временное перемирие и освобождение заложников. Израиль настаивает на поэтапном процессе, обсуждая условия постепенного обмена пленными. Стороны продолжат искать компромисс при посредничестве ряда государств.

Эйлон Леви, официальный представитель правительства Израиля:

Катар поддерживает тесные контакты с террористической организацией ХАМАС. Поэтому Израиль работает с Кaтаром в качестве посредника. Конечно, мы полностью осознаем существующие сложности в этом вопросе.

Стоит отметить, что переговоры проходят на фоне того, что Израиль продолжает наступление в главном городе на юге Газы Хан-Юнисе.