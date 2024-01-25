Из самолета, разбившегося в Афганистане, украли 1,2 млн долларов

Из разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 было украдено более одного миллиона долларов. Об этом пишет РИА Новости. Губернатор провинции Бадахшан, которого назначили талибы, организовал комиссию для расследования инцидента.

Самолет, совершавший рейс по медицинской эвакуации из Паттайи (Таиланд) в Москву, потерпел крушение в горах Бадахшана в воскресенье. На борту находились шесть человек – двое погибли, остальные выжили. Возможной причиной крушения называют погрешность в расчете топлива. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.