Израиль готов к любой ситуации на Севере – министр обороны страны

На Ближнем Востоке по-прежнему горячо. И это несмотря на мирные заявления сторон конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. США и Британия нанесли очередные удары по хуситам в Йемене.

Армия обороны Израиля нанесла новый массированный удар по Хан-Юнису. В целом же Минздрав Газы сообщает о 200-х погибших за последние сутки. Общее число убитых палестинцев с начала эскалации превысило 25 тысяч человек.

Йоав Галант, министр обороны Израиля:

Наши силы действуют в глубине территории противника, в Хан-Юнисе, во всем южном регионе. Также мы следим за всем, что происходит на Севере, и готовы к любой ситуации там. Израиль наносит очередные удары по сектору Газа. Подробности.