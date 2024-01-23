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Израиль готов к любой ситуации на Севере – министр обороны страны

23 января 2024 18:22
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На Ближнем Востоке по-прежнему горячо. И это несмотря на мирные заявления сторон конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Британия нанесли очередные удары по хуситам в Йемене.

Израиль готов к любой ситуации на Севере – министр обороны страны-1

Армия обороны Израиля нанесла новый массированный удар по Хан-Юнису. В целом же Минздрав Газы сообщает о 200-х погибших за последние сутки. Общее число убитых палестинцев с начала эскалации превысило 25 тысяч человек.

Израиль готов к любой ситуации на Севере – министр обороны страны-4

Йоав Галант, министр обороны Израиля:
Наши силы действуют в глубине территории противника, в Хан-Юнисе, во всем южном регионе. Также мы следим за всем, что происходит на Севере, и готовы к любой ситуации там.

Израиль наносит очередные удары по сектору Газа. Подробности.

Израиль готов к любой ситуации на Севере – министр обороны страны-7

Напряжение на Ближнем Востоке растет на фоне переговоров участников противостояния. Израиль предложил двухмесячное перемирие в ответ на освобождение всех заложников. Сейчас ХАМАС удерживает более 130 человек. Это уже вторая попытка сторон договориться за последнее время. Ранее премьер Израиля отверг предложение палестинских боевиков. Они были готовы вернуть заложников, но в ответ требовали вывода израильских войск и передачу контроля над анклавом.

# Международная политика # Йоав Галант

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