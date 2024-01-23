Прямой эфир

В ЕС поддерживают введение налога на прибыль с активов РФ

23 января 2024 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Главы МИД стран ЕС дали «политическое согласие» на установление налогов на доходы от замороженных российских активов, отказываясь от их конфискации, Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА новости.

После того как началась операция в Украине, страны Запада ввели санкции против РФ, заморозив ее резервы. Кремль подверг это решение критике как нарушающее международное право, а МИД России назвал его воровством.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Запад вводит против России санкции с 2022 года и активно занимается созданием условий для изъятия замороженных российских активов.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
На военном заводе в Азербайджане прогремел взрыв, есть пострадавшие
23 января 2024 14:02

На военном заводе в Азербайджане прогремел взрыв, есть пострадавшие

Израиль наносит очередные удары по сектору Газа
23 января 2024 13:51

Израиль наносит очередные удары по сектору Газа

Армия РФ нанесла удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
23 января 2024 13:42

Армия РФ нанесла удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины