В ЕС поддерживают введение налога на прибыль с активов РФ

Главы МИД стран ЕС дали «политическое согласие» на установление налогов на доходы от замороженных российских активов, отказываясь от их конфискации, Об этом сообщает Bloomberg, пишет РИА новости.

После того как началась операция в Украине, страны Запада ввели санкции против РФ, заморозив ее резервы. Кремль подверг это решение критике как нарушающее международное право, а МИД России назвал его воровством.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Запад вводит против России санкции с 2022 года и активно занимается созданием условий для изъятия замороженных российских активов.