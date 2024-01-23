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США и Британия нанесли очередные удары по хуситам в Йемене

23 января 2024 08:27
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США и Великобритания нанесли очередной удар по объектам хуситов в Йемене. Их целями стали ракетные пусковые установки, системы ПВО, радары и подземные хранилища оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США и Британия нанесли очередные удары по хуситам в Йемене-1

В совместном заявлении двух стран сообщается, что это очередная попытка остановить нападения повстанческой группировки на суда в Красном море. Ее действия угрожают мировому судоходству и торговле и могут привести к резкому росту цен на товары.

США и Британия нанесли очередные удары по хуситам в Йемене-4

Как подчеркнули в командовании ВМС Британии, для того чтобы избежать жертв среди мирного населения перед нанесением ударов, был проведен тщательный анализ местности. Чтобы еще больше снизить любые подобные риски, самолеты бомбили ночью и использовали высокоточные заряды. По данным йеменских СМИ, удары наносились по столице, а также другим районам страны.

Это уже восьмой удар США по целям в Йемене и вторая совместная операция с Великобританией. Хуситы, в свою очередь, уже пообещали ответить на агрессию новыми атаками на суда.

# Международная политика

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