Израиль наносит очередные удары по сектору Газа

Несмотря на мирные заявления Израиля, прозвучавшие в последние дни, и даже готовность свернуть масштаб военной операции, из Газы продолжают приходить сводки об очередных разрушениях и боях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти анклава сообщили, что израильская армия нанесла массированный удар по Хан-Юнису на юге сектора. Палестинский Красный Полумесяц заявил, что обстрелу поверглась их штаб-квартира. Минздрав Газы, управляемый ХАМАС, сообщает, что за последние сутки в Газе погибли более 200 мирных жителей. Общее число убитых палестинцев с начала войны превысило 25 000. По последним данным ООН, из 36 больниц Газы в настоящее время работают, и то только частично, лишь 15.

С начала 2024 года резко сократилась доставка помощи. Из 29 запланированных конвоев с гуманитарным грузом в сектор попало лишь семь. Это делает жизнь жителей Газы невыносимой. С начала конфликта свои дома покинули около 2 миллионов палестинцев.