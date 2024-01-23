Кризис в Красном море на 300% увеличил расходы на транспортировку грузов

Около 30 % всех контейнерных перевозок проходят именно через Красное море. Однако после атак хуситов по судам многие компании опасаются следовать по данному маршруту. Они вынуждены выбирать более длинные и оттого дорогостоящие пути. Ряд стран не прекращает попыток изменить положение дел. Так, ночью Великобритания и США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Главной целью стали подземные склады и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.