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Кризис в Красном море на 300% увеличил расходы на транспортировку грузов

23 января 2024 17:58
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Кризис в Красном море на 300 % увеличил расходы на транспортировку грузов. Сложившуюся в регионе ситуацию эксперты называют угрозой мировой торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кризис в Красном море на 300% увеличил расходы на транспортировку грузов-1

Около 30 % всех контейнерных перевозок проходят именно через Красное море. Однако после атак хуситов по судам многие компании опасаются следовать по данному маршруту. Они вынуждены выбирать более длинные и оттого дорогостоящие пути. Ряд стран не прекращает попыток изменить положение дел. Так, ночью Великобритания и США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Главной целью стали подземные склады и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.

# Торговля

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