Кризис в Красном море на 300 % увеличил расходы на транспортировку грузов. Сложившуюся в регионе ситуацию эксперты называют угрозой мировой торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кризис в Красном море на 300 % увеличил расходы на транспортировку грузов. Сложившуюся в регионе ситуацию эксперты называют угрозой мировой торговле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 30 % всех контейнерных перевозок проходят именно через Красное море. Однако после атак хуситов по судам многие компании опасаются следовать по данному маршруту. Они вынуждены выбирать более длинные и оттого дорогостоящие пути. Ряд стран не прекращает попыток изменить положение дел. Так, ночью Великобритания и США нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Главной целью стали подземные склады и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением.