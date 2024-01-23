НАТО заключило контракты на закупку сотен тысяч снарядов. Попытка повысить обороноспособность обойдется Альянсу более чем в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резервы объединения иссякли из-за регулярных поставок Киеву. Несмотря на это, военные амбиции блока все так же велики. Сегодня, 23 января, НАТО начало подготовительный этап крупнейших за последние десятилетия учений. О масштабе маневров говорят числа. Участие в тренировках примут около 100 тысяч военнослужащих из 31 страны. НАТО начинает крупнейшие маневры, которые пройдут возле границ Беларуси. Подробности.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Мы, конечно, внимательно следим за тем, что делает Россия. Мы повысили нашу бдительность, наше присутствие в восточной части Альянса. Но вся идея – предотвратить любое нападение на союзника по НАТО.