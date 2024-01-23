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НАТО заключило контракты на закупку сотен тысяч снарядов

23 января 2024 17:55
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НАТО заключило контракты на закупку сотен тысяч снарядов. Попытка повысить обороноспособность обойдется Альянсу более чем в миллиард долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО заключило контракты на закупку сотен тысяч снарядов-1

Резервы объединения иссякли из-за регулярных поставок Киеву. Несмотря на это, военные амбиции блока все так же велики. Сегодня, 23 января, НАТО начало подготовительный этап крупнейших за последние десятилетия учений. О масштабе маневров говорят числа. Участие в тренировках примут около 100 тысяч военнослужащих из 31 страны.

НАТО начинает крупнейшие маневры, которые пройдут возле границ Беларуси. Подробности.

НАТО заключило контракты на закупку сотен тысяч снарядов-4

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
Мы, конечно, внимательно следим за тем, что делает Россия. Мы повысили нашу бдительность, наше присутствие в восточной части Альянса. Но вся идея – предотвратить любое нападение на союзника по НАТО.

НАТО заключило контракты на закупку сотен тысяч снарядов-7

В боеготовность приведены более 50 кораблей, не менее тысячи бронемашин и около сотни истребителей, вертолетов и беспилотников. Вся эта международная армада будет находиться в непосредственной близости от границ Беларуси. Так как большая часть учений пройдет на территории Польши и стран Балтии.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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