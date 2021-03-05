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Израиль, Дания и Австрия объявили о начале совместной разработки вакцины от коронавируса

05 марта 2021 13:07
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Израиль, Дания и Австрия объединяются в фармакологический альянс. Страны создадут фонд для совместных исследований и производства вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль, Дания и Австрия объявили о начале совместной разработки вакцины от коронавируса-1

В последнее время в Евросоюзе все чаще звучит критика касательно темпов вакцинации. Вопросы вызывает и наличие препаратов. Вакцины не хватает. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нужно быть готовыми к новым мутациям вируса и больше не зависеть только от ЕС в плане производства вакцин второго поколения.

Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей

Израиль, Дания и Австрия объявили о начале совместной разработки вакцины от коронавируса-4

Израиль между тем в иммунизации населения заметно преуспел. Прививку против коронавируса здесь получили уже около 90 % жителей. По словам премьера Биньямина Нетаньяху, до конца месяца вакцинировать намерены все взрослое население, а уже в апреле страна сможет открыть границы.

# Коронавирус # Биньямин Нетаньяху # Себастьян Курц # Фотофакт

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