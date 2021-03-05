Израиль, Дания и Австрия объявили о начале совместной разработки вакцины от коронавируса

Израиль, Дания и Австрия объединяются в фармакологический альянс. Страны создадут фонд для совместных исследований и производства вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время в Евросоюзе все чаще звучит критика касательно темпов вакцинации. Вопросы вызывает и наличие препаратов. Вакцины не хватает. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нужно быть готовыми к новым мутациям вируса и больше не зависеть только от ЕС в плане производства вакцин второго поколения. Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей