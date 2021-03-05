Израиль, Дания и Австрия объявили о начале совместной разработки вакцины от коронавируса

Израиль, Дания и Австрия объединяются в фармакологический альянс. Страны создадут фонд для совместных исследований и производства вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль, Дания и Австрия объединяются в фармакологический альянс. Страны создадут фонд для совместных исследований и производства вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время в Евросоюзе все чаще звучит критика касательно темпов вакцинации. Вопросы вызывает и наличие препаратов. Вакцины не хватает. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что нужно быть готовыми к новым мутациям вируса и больше не зависеть только от ЕС в плане производства вакцин второго поколения.
Израиль объявил о победе над коронавирусом. Там вакцинированы около 90% жителей
Израиль между тем в иммунизации населения заметно преуспел. Прививку против коронавируса здесь получили уже около 90 % жителей. По словам премьера Биньямина Нетаньяху, до конца месяца вакцинировать намерены все взрослое население, а уже в апреле страна сможет открыть границы.