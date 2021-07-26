Израиль атаковал базу ХАМАС в секторе Газа

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке. Израиль атаковал военные объекты палестинских группировок в секторе Газа. Целью стала база ХАМАС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обстрел произвели в качестве ответа на запуск воздушных шаров с зажигательными устройствами в сторону приграничных городов страны. Зафиксировано как минимум пять возгораний. В еврейском государстве заявили, что будут и дальше реагировать на любые попытки террора со стороны противника.

Корреспондент «Аль-Джазиры» был арестован в Иерусалиме по обвинению в нападении на полицейских