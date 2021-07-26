Дельта-штамм коронавируса выявили почти во всех европейских странах

Новая мутация коронавируса обнаружена специалистами агентства Общественного здравоохранения Англии. На данный момент известно о 16 случаях. Все они связаны с поездками за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем ВОЗ заявляет, что доминирующим сейчас является дельта-штамм. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в ближайшие месяцы он продолжит распространяться по планете, вытесняя циркуляцию других мутаций, если не появится более конкурентоспособный вирус.