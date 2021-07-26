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Дельта-штамм коронавируса выявили почти во всех европейских странах

26 июля 2021 06:14
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Новая мутация коронавируса обнаружена специалистами агентства Общественного здравоохранения Англии. На данный момент известно о 16 случаях. Все они связаны с поездками за границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дельта-штамм коронавируса выявили почти во всех европейских странах-1

Сейчас врачи проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2. Не понятно, снижает ли выявленный штамм эффективность вакцин.

Дельта-штамм коронавируса выявили почти во всех европейских странах-4

Между тем ВОЗ заявляет, что доминирующим сейчас является дельта-штамм. Его уже идентифицировали почти во всех европейских странах. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что в ближайшие месяцы он продолжит распространяться по планете, вытесняя циркуляцию других мутаций, если не появится более конкурентоспособный вирус.

# Коронавирус # Фотофакт

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