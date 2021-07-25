В Афинах во время митинга против принудительной вакцинации сработало взрывное устройство

Новости Греции. На митинге против принудительной вакцинации в Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны 25 человек.

Все началось с того, что протестующие стали бросать в сторону правоохранителей камни, сигнальные ракеты и бутылки с зажигательной смесью. В это же время у офиса нефтяной компании в Афинах сработало взрывное устройство.