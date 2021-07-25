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В Афинах во время митинга против принудительной вакцинации сработало взрывное устройство

25 июля 2021 12:34
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Новости Греции. На митинге против принудительной вакцинации в Афинах полиция применила слезоточивый газ и водометы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержаны 25 человек.

В Афинах во время митинга против принудительной вакцинации сработало взрывное устройство-1

Все началось с того, что протестующие стали бросать в сторону правоохранителей камни, сигнальные ракеты и бутылки с зажигательной смесью. В это же время у офиса нефтяной компании в Афинах сработало взрывное устройство.

В Афинах во время митинга против принудительной вакцинации сработало взрывное устройство-4

Массовый митинг против принудительной вакцинации проходил 24 июля поздним вечером у стен греческого парламента, который был окружен плотным кольцом полицейского спецназа.

# Акции протеста # Фотофакт

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