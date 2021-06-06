Корреспондент «Аль-Джазиры» был арестован в Иерусалиме по обвинению в нападении на полицейских

О палестино-израильском конфликте. Под раздачу полиции 5 июня попал корреспондент катарской международной телекомпании «Аль-Джазира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская полиция обвинила ее в нападении на офицеров и арестовали. Позже женщину отпустили. Ей вынесен судебный запрет, запрещающий въезжать в район Восточного Иерусалима, где журналистка освещала акцию протеста.