Прямой эфир

Корреспондент «Аль-Джазиры» был арестован в Иерусалиме по обвинению в нападении на полицейских

06 июня 2021 11:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О палестино-израильском конфликте. Под раздачу полиции 5 июня попал корреспондент катарской международной телекомпании «Аль-Джазира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондент «Аль-Джазиры» был арестован в Иерусалиме по обвинению в нападении на полицейских-1

Израильская полиция обвинила ее в нападении на офицеров и арестовали. Позже женщину отпустили. Ей вынесен судебный запрет, запрещающий въезжать в район Восточного Иерусалима, где журналистка освещала акцию протеста.

Корреспондент «Аль-Джазиры» был арестован в Иерусалиме по обвинению в нападении на полицейских-4

Напомним, в мае между Израилем и ХАМАСом в Газе разразились 11 дней ожесточенных боевых действий, вызванных израильско-палестинским противостоянием в Иерусалиме.

Корреспондент «Аль-Джазиры» был арестован в Иерусалиме по обвинению в нападении на полицейских-7

Читайте также:

В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией

«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов

Самый кровавый день в конфликте Палестины и Израиля. За сутки погибли более 40 человек

# Конфликт на Ближнем Востоке # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Афинах +28, в Москве +19. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 июня
06 июня 2021 04:51

В Афинах +28, в Москве +19. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 июня

G7 решила установить единый налог для транснациональных корпораций
05 июня 2021 17:13

G7 решила установить единый налог для транснациональных корпораций

Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС
05 июня 2021 15:35

Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС