Корреспондент «Аль-Джазиры» был арестован в Иерусалиме по обвинению в нападении на полицейских

О палестино-израильском конфликте. Под раздачу полиции 5 июня попал корреспондент катарской международной телекомпании «Аль-Джазира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О палестино-израильском конфликте. Под раздачу полиции 5 июня попал корреспондент катарской международной телекомпании «Аль-Джазира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израильская полиция обвинила ее в нападении на офицеров и арестовали. Позже женщину отпустили. Ей вынесен судебный запрет, запрещающий въезжать в район Восточного Иерусалима, где журналистка освещала акцию протеста.
Напомним, в мае между Израилем и ХАМАСом в Газе разразились 11 дней ожесточенных боевых действий, вызванных израильско-палестинским противостоянием в Иерусалиме.
Читайте также:
В первый день перемирия в Иерусалиме возобновились столкновения палестинцев с израильской полицией
«Все напуганы. В убежище много людей, детей». Жительница Израиля о том, что происходит в городе во время обстрелов
Самый кровавый день в конфликте Палестины и Израиля. За сутки погибли более 40 человек