Избили белоруса, с кулаками набросились на российских чиновников. Скандал с Кокориным и Мамаевым набирает обороты

Новости мира. Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в воскресенье, 7 октября, поздно вечером отмечали десятилетие дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Но потом что-то пошло не так. Ранним утром понедельника они начали пинать на парковке машины, а затем избили за сделанное замечание белоруса Виталия Соловчука, который работает водителем у ведущей одного из российских телеканалов. С черепно-мозговой травмой и переломом носа Соловчука доставили в больницу.