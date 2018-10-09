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Избили белоруса, с кулаками набросились на российских чиновников. Скандал с Кокориным и Мамаевым набирает обороты

09 октября 2018 19:46
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Новости мира. Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в воскресенье, 7 октября, поздно вечером отмечали десятилетие дружбы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Избили белоруса, с кулаками набросились на российских чиновников. Скандал с Кокориным и Мамаевым набирает обороты -1

Но потом что-то пошло не так. Ранним утром понедельника они начали пинать на парковке машины, а затем избили за сделанное замечание белоруса Виталия Соловчука, который работает водителем у ведущей одного из российских телеканалов. С черепно-мозговой травмой и переломом носа Соловчука доставили в больницу.

Избили белоруса, с кулаками набросились на российских чиновников. Скандал с Кокориным и Мамаевым набирает обороты -4

Еще через два часа Мамаев и Кокорин повздорили в ресторане с российскими чиновниками. И вновь не обошлось без травм: представитель Минпромторга Денис Пак получил сотрясение мозга. На случившееся отреагировали клубы, за которые выступают игроки. «Зенит» и «Краснодар» могут даже разорвать контракты с футболистами.

Стало известно, что Кокорина и Мамаева задержали правоохранительные органы. Футболистам грозят реальные уголовные сроки.

# Футбол # Виталий Соловчук # Александр Кокорин # Павел Мамаев # Фотофакт

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