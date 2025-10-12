Запад против «Мечты». Кто стоит за беспорядками в Грузии

В Тбилиси подвели итоги выборов в органы местного самоуправления, которые прошли достаточно бурно: штурм президентского дворца, протесты, стычки с полицией, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Премьер Кобахидзе обвинил в организации беспорядков иностранные спецслужбы и призвал США и ЕС осудить попытку свержения власти в стране. Но в ответ получил лишь осуждение собственной позиции. В ОБСЕ нападавших назвали мирными протестующими, а от Тбилиси потребовали остановить репрессии. Кобахидзе сравнил такую позицию Европы с пропагандой времен Геббельса.

Грузия протестует уже больше года. После парламентских выборов в 2024-м положение «Грузинской мечты» укрепилось. Партия предлагала свое видение развития страны. Европейскому там места не нашлось, потому что глобально «Мечта» не согласилась с ролью, которую отводили Грузии: буферной зоны НАТО на южных рубежах России. Называли европартнеры и другую цену вступления в ЕС. Петре Мамрадзе, политолог (Грузия):

Выступал поляк, посол Евросоюза, и он кричал на митингах оппозиции «не голосуйте за «Мечту», они пророссийские». А вы эти законы отмените, которые приняли, о прозрачности, запрете пропаганды ЛГБТ в детских садах и школах младших классов. Вот пойдете домой, и вам домашнее задание, четырех-пятилетним детям, это говорят. Вы должны определиться: вы хотите быть мальчиком или девочкой.

Во второй раз отворот-поворот ЕС получил, когда парламент провел закон об иностранных агентах, поставив на учет зарубежные гранты. Очередным ударом по дружбе с Западом стал отказ Грузии посылать регулярные части в Украину. Да, страну пытались втянуть в войну против России.

Арно Хидирбегишвили, гендиректор и главный редактор «Грузинформ», директор Центра безопасности, стратегического анализа и информационной политики Грузии:

Экс-посол Соединенных Штатов Келли Дегнан спустя месяц после начала спецоперации явилась к премьер-министру. Она приказала ударить по седьмой и четвертой военным базам России в Гудауте и Цхинвале. На что получила удивительный ответ: сколько дней может Грузия продержаться против России? Ответ был циничным. Несколько дней, а потом вы уйдете в леса и мы вам поможем оружием. Я цитирую.

Отпустить Евросоюз Грузия тем не менее не отказывается. На неделе парламент объявил, как считают эксперты, ошибочную политику односторонней дружбы. Базис в том, что сами по себе ЕС и США хорошие, плохие – их бюрократия и дипстейт. Арно Хидирбегишвили:

Второе дело, что земля у них постепенно уходит из-под ног и во Франции, и несладко в Соединенных Штатах, и в Германии. Но так или иначе сегодня власти настроены антироссийски. Это реванш. Спустя столько лет после нашей Победы в Великой Отечественной войне они хотят победить Россию. И события в Грузии – это продолжение, сегмент войны Запада, Европы, Евросоюза, европейского неофашизма против России.

С экономической точки зрения Грузия чувствует себя более чем неплохо. Стратегический уровень партнерства с Китаем, инвестиции ОАЭ, транзитная выручка. С Россией, единственным поставщиком хлебного зерна, тоже торгуют, но показатели экспорта на третьем месте – после Турции и Азербайджана. Впрочем, и о стабильности приходится говорить с оглядкой на регулярные беспорядки в Тбилиси. Петре Мамрадзе:

У нас сделали выводы, слава богу. Я был на выборах. В тот день много ходил по улицам Тбилиси, и мне говорили, что я бы в другое время остался дома, но сейчас нет. Надо идти голосовать за «Мечту», потому что мир, спокойствие.

4 октября протесты в Тбилиси были малочисленными. Организаторы ожидали порядка полумиллиона человек. В итоге на площадь Свободы, по усредненным данным, вышли не больше 30 тысяч протестующих. Условно мирный протест превратился в штурм президентского дворца. Без канонизации и возведения в чин мучеников пострадавших демонстрантов, прорывавшихся в президентский дворец, тоже не обошлось. И здесь сложно не заметить параллель с августом 2020 года в Беларуси. Арно Хидирбегишвили:

У вас было на кого опереться – ваш единоверный сосед. У нас не на кого опереться. Власть предотвратила государственный переворот. Потому что сразу же, если Саакашвили был бы у власти, его вернули бы за белые ручки из палаты в президентский дворец, на второй день он объявил бы о включении в спецоперацию против России. То есть мы спасли Грузию. Ни слова поздравления от наших ближайших братьев, соседей. В этом отношении мы одни. Выход здесь один. Восстанавливать отношения, рассматривать проект, который где-то есть, я знаю даже, где и что там написано. Тем не менее пока этого не происходит. С Россией.