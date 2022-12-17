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Из-за жары в Чили не прекращаются лесные пожары

17 декабря 2022 09:09
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Новости Чили. Чили задыхается от дыма лесных пожаров, которые полыхают в разных частях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за жары в Чили не прекращаются лесные пожары-1

Огонь уже оставил после себя более 7 000 гектаров выжженной земли. Несмотря на все усилия пожарных, остановить его не получается. Пламя уничтожило более 10 домов, около 100 людей в целях безопасности вынуждены бросить свое имущество и перебраться в более безопасные места.  

Из-за жары в Чили не прекращаются лесные пожары-4

Столицу страны Сантьяго накрыл едкий дым. Городские больницы переведены в режим повышенной готовности, местных жителей призвали соблюдать осторожность. Как сообщили в национальном управлении по чрезвычайным ситуациям, причиной пожаров стала установившаяся жара. В некоторых районах температура поднялась почти до 40 градусов.  

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# Пожар # Новости Чили # Фотофакт

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