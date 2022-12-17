Из-за жары в Чили не прекращаются лесные пожары

Новости Чили. Чили задыхается от дыма лесных пожаров, которые полыхают в разных частях страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь уже оставил после себя более 7 000 гектаров выжженной земли. Несмотря на все усилия пожарных, остановить его не получается. Пламя уничтожило более 10 домов, около 100 людей в целях безопасности вынуждены бросить свое имущество и перебраться в более безопасные места.