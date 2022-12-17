Митингующие в Перу пытались захватить аэропорт

Новости Перу. В Перу непрекращающиеся акции протеста перерастают в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах городов начинают царить хаос и беззаконие. В столице страны Лиме толпы митингующих пытались захватить международный аэропорт. При столкновении с полицией один человек был убит, 10 ранены. На юге страны протестующие перекрыли границу с Боливией, на погранпереходах застряли сотни фур.

Массовые протесты начались в стране после отстранения президента Кастильо от должности и ареста на прошлой неделе. По данным властей, за это время погибло не менее 17 человек. Правительство ввело чрезвычайное положение, которое позволяет армии помогать полиции в наведении порядка и ограничивает ряд гражданских свобод, в частности, право на демонстрации. Но, несмотря на это, взять ситуацию под контроль пока не удается.