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Митингующие в Перу пытались захватить аэропорт

17 декабря 2022 09:03
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Новости Перу. В Перу непрекращающиеся акции протеста перерастают в массовые беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах городов начинают царить хаос и беззаконие. В столице страны Лиме толпы митингующих пытались захватить международный аэропорт. При столкновении с полицией один человек был убит, 10 ранены. На юге страны протестующие перекрыли границу с Боливией, на погранпереходах застряли сотни фур.  

Митингующие в Перу пытались захватить аэропорт-1

Массовые протесты начались в стране после отстранения президента Кастильо от должности и ареста на прошлой неделе. По данным властей, за это время погибло не менее 17 человек. Правительство ввело чрезвычайное положение, которое позволяет армии помогать полиции в наведении порядка и ограничивает ряд гражданских свобод, в частности, право на демонстрации. Но, несмотря на это, взять ситуацию под контроль пока не удается.  

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# Протесты # Педро Кастильо # Фотофакт

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